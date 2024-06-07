Депутат ГД Жанна Рябцева обнаружила недочеты в очистных сооружениях в Лыскове Общество

Фото: Тelegram-канал Жанны Рябцевой

Депутат Госдумы РФ, зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева обнаружила недочеты в новых очистных сооружениях в Лыскове в Нижегородской области, которые были построены в рамках проекта "Оздоровление Волги". Об этом парламентарий сообщила в своем Тelegram-канале.

Депутат напомнила, что реконструкция очистных сооружений стоимостью 270 млн рублей завершилась четыре года назад.

"На этом все хорошее закончилось. Мощность обновленной системы составила 4,9 тысяч кубометров/сутки. При том, что до реконструкции мощность была 13 тысяч кубометров/ сутки. На заданные показатели не вышли",- отметила Рябцева.

Парламентарий добавила, что на очистные сооружения поступает промышленный сток от предприятий, хотя часть оборудования даже не запущена, так как его использование не предусмотрено для промышленного стока. В Лыскове проживает около 18 тысяч человек, но подключено к очистным сооружениям только 13,3 тысячи человек.

"Дышать в городе невозможно. Люди жалуются на раковые заболевания. Так выглядит реализация проекта "Оздоровление Волги" в конкретном населенном пункте Лысково. Людей откровенно жаль", - пояснила Жанна Рябцева.

Напомним, подрядчиков осудят за мошенничество при реконструкции очистных сооружений в Семенове.