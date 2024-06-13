Участок улицы Дунаева в Нижнем Новгороде будет перекрыт до июля

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Перекрытие участка улицы Дунаева в Нижнем Новгороде продлено до 30 июня. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Движение перекроют в районе дома №10.
"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в ведомстве.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее улицу Дунаева в Нижнем Новгороде перекрыли до середины июня из-за строительства дома.
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