Участок улицы Дунаева в Нижнем Новгороде будет перекрыт до июля Общество

Фото: Яндекс. Карты Перекрытие участка улицы Дунаева в Нижнем Новгороде продлено до 30 июня. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. Движение перекроют в районе дома №10. "Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в ведомстве. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков. Ранее улицу Дунаева в Нижнем Новгороде перекрыли до середины июня из-за строительства дома.

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