Улицу Генкиной перекроют в Нижнем Новгороде до середины июля Общество

Улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде до 19 июля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение вводится из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Так, с 6:00 10 июня до 23:59 30 июня движение будет перекрыто в районе дома №46 по улице Генкиной, а с 6:00 1 июля до 23:59 19 июля - в районе домов №46 и №66 на улице Генкиной.

"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам",- пояснили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, улицу Дунаева в Нижнем Новгороде закрыли для движения до середины июня из-за завершения строительства недостроя.