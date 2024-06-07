Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 июня 2024 17:38  [44] Улицу Генкиной перекроют в Нижнем Новгороде до середины июля
08 июня 2024 15:36  [217] Довоенный дом изымают для сноса на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
08 июня 2024 12:25  [191] Больного корью выявили в ЖК "Анкудиновский парк" в Нижегородской области
08 июня 2024 11:27  [208] Режим повышенной готовности ввели у гостиницы "Ибис" в центре Нижнего Новгорода
08 июня 2024 10:57  [330] Андрей Малахов из Арзамаса обратился к руководству РЖД из-за задержки поездов
08 июня 2024 09:45  [179] Евгений Люлин: "Каждый день идёт четкая и слаженная работа по предоставлению социальных услуг"
08 июня 2024 09:15  [185] Глеб Никитин: "Развитию социальной сферы особое внимание уделяет президент Владимир Путин"
07 июня 2024 19:32  [397] Развитие Автозаводского района обсудили в рамках дискуссионного клуба Эн+ "PROНижний"
07 июня 2024 18:48  [269] Обновленный муниципальный центр управления появится в Нижнем Новгороде
07 июня 2024 18:21  [279] Арт-объект героям СВО появился в Нижнем Новгороде
Общество

Улицу Генкиной перекроют в Нижнем Новгороде до середины июля

08 июня 2024 17:38  [44] Общество

Улицу Генкиной частично перекроют в Нижнем Новгороде до 19 июля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение вводится из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Так, с 6:00 10 июня до 23:59 30 июня движение будет перекрыто в районе дома №46 по улице Генкиной, а с 6:00 1 июля до 23:59 19 июля - в районе домов №46 и №66 на улице Генкиной.

"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам",- пояснили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, улицу Дунаева в Нижнем Новгороде закрыли для движения до середины июня из-за завершения строительства недостроя.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Дороги
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2024 10:47  [918] Площадь Сенную перекроют для замены трамвайных путей на полтора месяца
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph