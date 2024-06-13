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Общество

Нижегородский врач-нарколог предупредил о вреде алкоголя

13 июня 2024 14:00  [449] Общество

Заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский напомнил о вреде алкоголя.

Так, почти 70% мужских смертей в России происходит от употребления горячительных напитков. От алкогольной зависимости в мире ежегодно умирает 3 млн человек.

Коварство алкоголя состоит в том, что он постепенно действует на человека. У алкоголика все чаще возникает навязчивое желание выпить, причем зачастую и в одиночестве. Компания и повод зависимому человеку не нужны.

"То есть, человек выпивает уже без повода, регулярно", - отмечает врач. При этом, напиваясь, все чаще наутро алкоголик не помнит событий предыдущего дня.

После каждого злоупотребления алкоголем разрушаются связи между нейронами в головном мозге — нарушается мышление, концентрация внимания, память, появляется раздражительность, утомляемость, быстрая смена настроения.

"Невротические расстройства, депрессии также снижают работоспособность и толкают к дальнейшему злоупотреблению алкоголем, в результате порочный круг замыкается. Разорвать его довольно сложно, и начать нужно с консультации медицинского психолога", - подчеркнул Алексей Фаворский.

Следует помнить, что безопасных доз спиртного не существует. Регулярное употребление алкоголя провоцирует развитие порядка 60 заболеваний.

"Только полный и категорический отказ от алкоголя станет залогом здоровой и благополучной жизни", - резюмировал врач-нарколог.

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Теги:
Медицина и здоровье
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