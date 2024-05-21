Сохранить детское зрение Общество

С помощью зрения, которое является для человека одним из чувств восприятия, происходит получение информации о предметах, их внешних свойствах и расположении в окружающем пространстве. Особенно важно сохранение зрения для маленького человека. Ведь развитие детей с нарушением зрения не может быть полноценным. О причинах и профилактике нарушения зрения рассказывает офтальмолог Ирина Ковеленова.

"Нарушения в функционировании системы зрения могут быть наследственными, врожденными, приобретенными. К примеру, близорукость нередко передается от родителей по наследству. Однако возникнуть она может и в период внутриутробного развития, а также во время ускоренного роста глазного яблока", - отмечает специалист.

Причинами нарушения зрения могут быть длительное напряжение глаз, слабые мышцы хрусталика глаза, ухудшение кровообращения глаз, сухость глаз, ухудшения состояния сетчатки.

По словам медика, причины нарушения зрения у детей кроются в их избирательности к еде. Родители прекрасно знают, что одним малышам бесполезно давать мясо, а другие отказываются от любых молочных продуктов. Неполноценное питание негативно отражается на функционировании зрительного нерва. Происходят различные нарушения зрения. Это объясняется сбоями в процессе передачи нервных импульсов. В итоге ребенок начинает хуже видеть.

"Главная мера профилактики нарушений зрения – это своевременный визит к врачу. Полезно проходить плановый осмотр, тем более, если у вас появились некие сомнения по поводу здоровья ваших глаз", - подчеркивает врач.

Сигналами к тому, что пора показаться врачу могут стать следующие симптомы: расплывчатое или нерезкое видение предметов, рассмотреть которые ранее для вас не представляло труда; временная пропажа и затуманивание зрения; излишняя слезоточивость и зуд в области глаз; покраснение и боль в глазах; боль в глазах от яркого света или при длительном напряжении глаз.

Система профилактики охватывает комплекс мер профилактики по восстановлению или сохранению здоровья глаз и остроты зрения. Например, профилактика заболеваний глаз в виде гигиенических мер, которые предотвращают занесение инфекции. Также система профилактики включает в себя список определенных правил, выполнение которых необходимо для сохранения здоровья зрения.

В их числе, ограничение времени пребывания ребенка у компьютера, правильная осанка, а также достаточно продолжительный сон, во время которого глаза отдыхают.

Необходимо правильно питаться, пить достаточное количество жидкости, отказаться от алкоголя. Также не будет лишним и "зарядка для глаз".