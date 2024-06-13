Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 июня 2024 18:54  [236] Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове
14 июня 2024 18:41  [207] Участок теплотрассы ремонтируют на улице Славянской
14 июня 2024 18:23  [211] Посевная кампания завершилась в Нижегородской области
14 июня 2024 18:14  [203] Подрядчик получил штраф в 2 млн рублей за сорванные сроки сдачи ФОКа в Ждановском
14 июня 2024 17:39  [214] Более 40 нижегородцев получили нагрудный знак "Почетный донор России" во Всемирный день донора
14 июня 2024 17:21  [225] Исполнителя ремонта подземного перехода у Дворца спорта ждет судебное разбирательство
14 июня 2024 17:16  [223] Нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей
14 июня 2024 17:04  [239] Нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру
14 июня 2024 16:44  [218] Два случая бешенства у животных подтвердили в Нижегородской области 
14 июня 2024 16:33  [209] Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году
Общество

Сильные ливни и град ожидаются в Нижегородской области 13-14 июня

13 июня 2024 14:58  [323] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики предупредили о наступлении непогоды в большинстве районов Нижегородской области 13 июня. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие 1-3 часа по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются ливни, грозы, местами прогнозируется град. Кроме того, возможны отдельные порывы юго-западного ветра до 19-24 м/с.

Угроза сильных дождей и града сохранится местами по региону также ночью и утром 14 июня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града велика вероятность затопления, повреждения и полегания растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику. Кроме того, специалисты напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2024 14:14  [581] Сильный ветер и тропические ливни накроют Нижегородскую область на этой неделе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph