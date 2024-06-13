Сильные ливни и град ожидаются в Нижегородской области 13-14 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики предупредили о наступлении непогоды в большинстве районов Нижегородской области 13 июня. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, уже в ближайшие 1-3 часа по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются ливни, грозы, местами прогнозируется град. Кроме того, возможны отдельные порывы юго-западного ветра до 19-24 м/с.

Угроза сильных дождей и града сохранится местами по региону также ночью и утром 14 июня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

На сельхозугодьях из-за града велика вероятность затопления, повреждения и полегания растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В МЧС рекомендовали во время грозы отключить дома всю бытовую технику. Кроме того, специалисты напомнили, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко превышает 15 минут.