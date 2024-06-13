Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
14 июня 2024 19:23  [430] Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 июня 2024 года от АНО "Минин-центр"
14 июня 2024 10:19  [243] Гордума Нижнего Новгорода назначила довыборы по избирательному округу №30
13 июня 2024 17:13  [330] Андрей Самсонов: "Встреча глав МИД БРИКС для Нижнего Новгорода событие не рядовое"
13 июня 2024 16:14  [322] Эрадж Боев: "Саммит БРИКС в Нижнем Новгороде стал одним из важных мероприятий 2024 года"
13 июня 2024 16:11  [304] Экс-проректор НижГМА Александр Цопов возглавил ЦРБ Харцызска в ДНР
13 июня 2024 16:02  [407] Евгений Семенов: "Отношение к "проблеме Украины" во всем мире далеко не однозначно"
13 июня 2024 16:00  [300] В Нижнем Новгороде прошла встреча глав МИД БРИКС
13 июня 2024 09:47  [299] Пять новых управлений появились в структуре администрации президента России
12 июня 2024 13:36  [325] Сотрудники ОВД в Нижнем Новгороде получили награды ко Дню России
11 июня 2024 16:46  [498] Глеб Никитин встретился с послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым
Политика

Экс-проректор НижГМА Александр Цопов возглавил ЦРБ Харцызска в ДНР

13 июня 2024 16:11  [304] Политика

Фото: соцсети Александра Цопова

Бывший проректор Нижегородской государственной медицинской академии (сейчас - ПИМУ) Александр Цопов назначен главврачем центральной районной больницы города Харцызск в Донецкой Народной Республике. Об этом на своей страничке в соцсети Вконтакте сообщил главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Накануне Александра Цопова представили в своей новой должности.

"Он врач и управленец с солидным багажом опыта и знаний", - уточнил Никонов.

Напомним, Александр Цопов был избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области в сентябре 2021 года.

СПРАВКА:

Александр Цопов в 1983 году он окончил Горьковский мединститут им. С.М.Кирова. В разные годы работал главврачом больниц им. М.Ф. Владимирского в Арзамасе и Навашинской центральной районной больницы, а также проректором в НижГМА. С 2017 по 2021 года возглавлял Кстовскую ЦРБ, после этого продолжил работать там врачом-хирургом. В настоящее время он депутат Заксобрания Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР Назначения
Поделиться:
Новости по теме
15 мая 2024 13:15  [1222] Михаил Морозов возглавил "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph