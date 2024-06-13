Экс-проректор НижГМА Александр Цопов возглавил ЦРБ Харцызска в ДНР

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Бывший проректор Нижегородской государственной медицинской академии (сейчас - ПИМУ) Александр Цопов назначен главврачем центральной районной больницы города Харцызск в Донецкой Народной Республике. Об этом на своей страничке в соцсети Вконтакте сообщил главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
Накануне Александра Цопова представили в своей новой должности.
"Он врач и управленец с солидным багажом опыта и знаний", - уточнил Никонов.
Напомним, Александр Цопов был избран депутатом Законодательного собрания Нижегородской области в сентябре 2021 года.
СПРАВКА:
Александр Цопов в 1983 году он окончил Горьковский мединститут им. С.М.Кирова. В разные годы работал главврачом больниц им. М.Ф. Владимирского в Арзамасе и Навашинской центральной районной больницы, а также проректором в НижГМА. С 2017 по 2021 года возглавлял Кстовскую ЦРБ, после этого продолжил работать там врачом-хирургом. В настоящее время он депутат Заксобрания Нижегородской области.
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