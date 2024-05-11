Михаил Морозов возглавил "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Политика

Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Михаил Морозов назначен генеральным директором "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Нового руководителя коллективам компаний представил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Михаил Морозов приступит к исполнению своих новых обязанностей с 16 мая", - пояснили в дочерней структуре "Газпрома".

Ранее оба предприятия на протяжении длительного времени возглавлял Сергей Комиссаров, который в конце декабря 2023 года перешел на должность гендиректора ООО "Газпром газомоторное топливо".

Напомним, Михаил Морозов 14 мая покинул пост министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области.