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Политика

Михаил Морозов возглавил "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

15 мая 2024 13:15  [127] Политика

Фото: пресс-служба "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Михаил Морозов назначен генеральным директором "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и "Газпром газораспределение Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Нового руководителя коллективам компаний представил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"Михаил Морозов приступит к исполнению своих новых обязанностей с 16 мая", - пояснили в дочерней структуре "Газпрома".

Ранее оба предприятия на протяжении длительного времени возглавлял Сергей Комиссаров, который в конце декабря 2023 года перешел на должность гендиректора ООО "Газпром газомоторное топливо".

Напомним, Михаил Морозов 14 мая покинул пост министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

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Теги:
Газпром Назначения
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