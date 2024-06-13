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Энергетики "Нижновэнерго" готовы к работе в условиях непогоды

13 июня 2024 19:16  [420] Общество

Энергетики филиала "Нижновэнерго" готовы к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 13 и 14 июня в Нижегородской области местами проходят грозы, усиление ветра до 24 м/с и град. Энергетики филиала "Нижновэнерго" осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.     

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 278 бригад "Нижновэнерго": 932 специалиста и 389 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 237 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,6 МВт.    

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.  Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.    

Энергетики "Нижновэнерго" призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.   

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно).

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Теги:
Нижновэнерго Погода
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