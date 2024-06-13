Законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов внесут в Госдуму Общество

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение коллег законопроект, запрещающий эвакуировать на штрафстоянки машины с опознавательным знаком "Инвалид". Об этом сообщают РИА Новости.

Проект предполагает внесение изменений в статью 27.13 КоАП. В пояснительной записке к документу говорится, что закон вводит запрет на задержание транспортного средства с опознавательным знаком "Инвалид" и предусматривает его перемещении в ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для движения других участников дорожного движения.

Информировать автовладельца о перемещении предлагается с помощью портала "Госуслуг" или же смс-сообщением.

Авторы инициативы уверены, что эвакуация автомобилей должна применяться в исключительных случаях, но этим у нас в стране до сих пор злоупотребляют. Инвалиду-колясочнику, машину которого увозят на штрафстоянку, приходится прилагать на порядок больше усилий, чтобы пройти все процедуры по возвращению своего транспортного средства.

"Тем более, у нас дорожные знаки зачастую противоречат разметке, есть множество искусственно созданных дорожных "ловушек", в которые попадают в том числе автомобили инвалидов. И заниматься бездумно-автоматической эвакуацией таких транспортных средств с общечеловеческой точки зрения просто аморально", - подчеркнули депутаты.