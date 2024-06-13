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Почётным донорам РФ хотят разрешить бесплатные проезд на ОТ и парковку

14 июня 2024 08:31  [265] Общество

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким 14 июня, во Всемирный день донора крови, внесут в Госдуму законопроект о расширении мер соцподдержки почётных доноров РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным ЕГИС социального обеспечения, в стране насчитывается более 502 тысяч доноров, которые награждены нагрудными знаками "Почётный донор России" и являются получателями мер социальной защиты.

Авторы инициативы пояснили, что развитие донорства в стране приобретает особую актуальность в условиях СВО.

Законопроект расширит меры соцподдержки почётным донорам, которые выполняют ежегодный норматив донаций не менее чем на половину (у мужчин установлен норматив до пяти донаций в год, у женщин - до четырёх).

Так, они смогут в первоочередном порядке проходить бесплатную углубленную диспансеризацию, а также получать компенсацию 5% расходов на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, им предлагается предоставить право бесплатного пользования платными парковками и бесплатного проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения.

Напомним, что в нижегородской области проживают более 28,6 тысячи обладателей наградного знака "Почётный донор России", из них 40 человек получили награду в этом году.

Ранее сообщалось, что более 19,4 тысячи нижегородцев стали донорами крови в 2023 году, причём около 2,5 тысячи из них сдавали кровь впервые.

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Теги:
донор Законопроекты
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