Здание площадью 950 кв.м сгорело в Сокольском городском округе

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Крупный пожар произошёл сегодня ночью деревне Берёзово в г.о. Сокольский. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, 14 июня в ночное время загорелось неэксплуатируемое деревянное здание площадью 950 кв.м.
В настоящее время пожар локализован и ликвидировано интенсивное открытое горение. Сейчас пожарные проводят разборку конструкций и проливку локальных очагов.
Здание сгорело практически полностью, погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
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