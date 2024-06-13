Здание площадью 950 кв.м сгорело в Сокольском городском округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Крупный пожар произошёл сегодня ночью деревне Берёзово в г.о. Сокольский. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, 14 июня в ночное время загорелось неэксплуатируемое деревянное здание площадью 950 кв.м.

В настоящее время пожар локализован и ликвидировано интенсивное открытое горение. Сейчас пожарные проводят разборку конструкций и проливку локальных очагов.

Здание сгорело практически полностью, погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.