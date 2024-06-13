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Происшествия

Здание площадью 950 кв.м сгорело в Сокольском городском округе

14 июня 2024 08:48  [275] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Крупный пожар произошёл сегодня ночью деревне Берёзово в г.о. Сокольский. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, 14 июня в ночное время загорелось неэксплуатируемое деревянное здание площадью 950 кв.м.

В настоящее время пожар локализован и ликвидировано интенсивное открытое горение. Сейчас пожарные проводят разборку конструкций и проливку локальных очагов.

Здание сгорело практически полностью, погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

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Теги:
МЧС Пожар Сокольский г.о.
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