Coca-Cola и Starbucks допускают возвращение в Россию в ближайшие годы Бизнес

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Американская компания Coca-Cola Company вновь подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta и других. Это следует из базы данных Роспатента, сообщает ТАСС.

Ранее аналогичные заявки подала и Starbucks Corporation, пожелав оставить за собой товарные знаки "Старбакс кофе", Starbucks Coffee, Starbucks, Frappuccino и другие.

Обе компании заявили об уходе из России в 2022 году, причём Starbucks продал свой бизнес, а Coca-Cola приостановила производство и продажу напитков под своим брендом.

В соответствии с российским законодательством возможно аннулирование товарных знаков, которые физически не используются правообладателем в течение трёх лет - то есть, в отношении Coca-Cola и Starbucks уже в 2025 году.

По мнению бизнес-экспертов, зарегистрировав товарные знаки компании намерены предотвратить риск их полной утраты на территории РФ в течение ближайших трёх лет. Данная позиция говорит о планах возвращения на российский рынок.

Напомним, в конце июля 2022 года российское подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-кола эйчбиси Евразия") сменило название на ООО "Мултон партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola - "Добрый Cola".

Кофейни Starbucks выкупили бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика", запустив в том же 2022 году сеть кофеен Stars Сoffee.