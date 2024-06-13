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Происшествия

Трое браконьеров из Павлова предстанут перед судом за вылов стерляди

14 июня 2024 11:49  [235] Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО

В Нижегородской области перед судом предстанут трое браконьеров, которые ловили в Оке стерлядь. Они добывали рыбу в период нереста, используя сеть-волокушу. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Согласно информации, в апреле 2024 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники Нижегородского линейного управления МВД на транспорте в Нижегородской области в районе Павлова на берегу Оки обнаружили в лодке одного из рыбаков 23 экземпляра стерляди. Правонарушителем оказался 35-летний местный житель. Сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам, составила более 210 тысяч рублей.

Спустя час полицейские на том же месте выявили ещё двух рыбаков, занимающихся незаконной добычей рыбы. При задержании нарушителей один из них попытался избавиться от части улова, выкинув его в мешке за борт лодки. Полицейские мешок достали, в нём оказалось четыре стерлядки. Вместе с этим у нарушителей было изъято в общей сложности 10 экземпляров. Ущерб водным биологическим ресурсам оценён в 91 тысячу рублей. Браконьерами оказались отец и сын.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, – лишение свободы на срок до трёх лет.

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Теги:
Браконьерство Павлово Рыболовство
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