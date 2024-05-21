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Общество

Более 80 браконьерских снастей изъято из нижегородских водоемов во время весеннего нереста

23 мая 2024 17:32  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области подвело итоги рыбоохранных мероприятий во время весеннего нерестового периода, который начался с 1 апреля.

Так, во время проверок инспекторы выявили 79 нарушений правил рыболовства. Всего было изъято 82 незаконных орудия лова, в том числе 39 сетей, а также 7 моторных лодок. Восемь материалов передано в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Кроме того, составлен 61 протокол по статье за нарушение правил плавания на маломерных судах.

Напомним, за браконьерство предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, новые правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вступили в силу в Нижегородской области 1 марта 2023 года.

Напомним, лимит на любительский вылов рыбы ввели в Нижегородской области с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что рыбоводные хозяйства Нижегородской области выпустили свыше 50 тонн малька.

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Теги:
Браконьерство Рыболовство
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