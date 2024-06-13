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Общество

Госдума предложила запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми

14 июня 2024 12:01  [226] Общество

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в Минтранс России предложение запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми в периоды повышенного спроса. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно документу, речь идёт о легковых автомобилях и детях не старше семи лет.

Депутат обратил внимание, что при повышении спроса - в сильный дождь, снегопад, праздники - стоимость поездки для всех клиентов значительно увеличивается. При этом в сфере перевозок такси отсутствуют какие-либо льготы для семей с детьми

При этом случаются критические ситуации, когда, например, нужно срочно отвезти ребёнка в больницу, а завышенные тарифы могут стать серьёзной преградой для семьи.

Владислав Даванков напомнил, что в других видах транспорта для детей действуют льготы. Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми сейчас является ориентиром всей государственной стратегии.

Издание напоминает, что ранее за то, чтобы такси не повышали стоимость поездки в непогоду, выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что такси не должно превращаться в предмет роскоши.

Автоэксперты также предложили закрепить ценообразование на такси в законе.

Напомним, что новый региональный закон о такси принят в Нижегородской области. В соответствии c ним службы заказа такси получают доступ к реестрам перевозчиков и реестрам такси. Это позволит исключить случаи передачи заказов легкового такси перевозчикам, не имеющим разрешения на осуществление таксомоторной деятельности.

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Теги:
Госдума Такси Цены
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