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Общество

Новый региональный закон о такси принят на заседании ЗСНО

26 октября 2023 16:37  [824] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Новый региональный закон о такси был принят во втором чтении на заседании нижегородского Заксобрания 26 октября.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, принятие закона вызвано изменениями федерального законодательства,  связанными с регулированием деятельности участников отношений, возникающих в сфере перевозок легковых такси.

В новой редакции закона службы заказа такси получают доступ к реестрам перевозчиков и реестрам такси.

В связи с этим службы заказа должны осуществлять ежедневную проверку содержащихся в реестрах сведений. Это необходимо делать для того, что исключить случаи передачи заказов легкового такси перевозчикам, не имеющим разрешения на осуществление таксомоторной деятельности.

Полномочия по госконтролю и надзору за соблюдением обязательных требований участниками таксомоторной деятельности возложены на министерство транспорта Нижегородской области. 

Так, инспекторы будут обязаны организовывать рейды на регулярной основе с целью проверки транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, и составлять акты в отношении лиц, допустивших нарушение установленных требований.

Также министерство транспорта региона станет разрабатывать организацию парковочных пространств для такси в оживлённых местах, в том числе, для людей с ограниченными возможностями.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков подчеркнул, что новые меры в результате должны дисциплинировать перевозчиков и намного повысить качество обслуживания нижегородцев.

"Мы также стремимся к тому, чтобы эта сфера пассажирских перевозок была максимально безопасной и туда не попадали «случайные» люди. К управлению такси перестанут допускать граждан, которые имеют более 3 неуплаченных штрафов за нарушения ПДД, повторно лишены прав или арестованы за административные нарушения в области дорожного движения, не прошли аттестацию на знание в регионе объектов транспортной инфраструктуры, культуры и спорта", - добавил Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что нижегородский закон о такси рекомендован к принятию во втором чтении на заседании ЗСНО.

Также сообщалось, что услуги такси могут временно подорожать в Нижегородской области.

Муниципальное такси ранее запустили в Краснобаковском районе.

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Теги:
Законодательное собрание Такси
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