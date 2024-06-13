Дорогу молодым Общество

Ровно год назад выпускницы Арзамасского медицинского колледжа Дарья Грачева и Ирина Молодцова пришли на АПЗ на работу в заводской медпункт.

Девушки учились в одной группе. Дарья приехала в Арзамас из Дивеева, Ирина из Ломовки. Обе со школьной скамьи мечтали работать в медицине и стать первыми медработниками в своих семьях.

Постигать азы фельдшерского дела однокурсницам нравилось, из предметов запомнились циклы по хирургии и акушерству и, конечно, как проходили практику в поликлиниках города и района. Получив диплом, многие по разным причинам не идут трудиться по специальности, но Дарья и Ирина твердо для себя решили, что профессию не подведут.

"Случайно увидела объявление о вакансии на АПЗ и сразу позвонила, – рассказала Дарья Грачева. – После беседы с руководителем медпункта Ольгой Евгеньевной сомнений не оставалось: пойду на завод, хотя, что это такое, даже не представляла".

Вскоре после трудоустройства ей позвонила Ирина, поинтересовалась, как дела, и через две недели тоже стала работницей заводского медпункта.

В коллективе молодую смену встретили доброжелательно. Наставниками девушек стали опытные фельдшеры Ирина Алешутина и Светлана Полякова, которые помогли освоиться в профессии, стать более уверенными в полученных в колледже навыках, познакомили с подразделениями, с которыми им предстояло работать. Ирина Молодцова стала курировать сборочный цех №37, Дарья Грачева – инструментальный цех №65, отдел главного конструктора и другие подразделения.

"Мы ведем прием пациентов, делаем перевязки, замеряем давление, читаем лекции в рамках санитарно-просветительской работы, направляем заводчан на ФЛГ, вакцинацию, проводим диагностику глаукомы, – рассказывает об обязанностях Ирина. – Работников своих подразделений уже узнаем, и они знают нас, здороваются".

Год работы в медпункте пролетел быстро. Вчерашние студентки стали полноценными членами дружного коллектива заводских медиков.

"Молодые фельдшеры работают добросовестно, ответственно, – отзывается о молодых кадрах заведующий медпунктом Ольга Абрамова. – Ирину отличает сопереживание, сострадание к пациентам. Дарья исполнительная, любое поручение выполняет быстро и качественно".

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин