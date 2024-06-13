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Общество

Энергетики "Нижновэнерго" устранили последствия непогоды в регионе

14 июня 2024 12:51  [284] Общество

Энергетики филиала "Россети Центр и Приволжья" - "Нижновэнерго" устранили последствия грозового фронта, который стал причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах.   

Энергетиками "Нижновэнерго" устранены повреждения на 68 линиях электропередачи (ЛЭП), введены в работу 419 трансформаторных подстанций. Убрано более 30 упавших на провода деревьев из-за пределов охранных зон ЛЭП, восстановлено 14 пролетов оборванных проводов, заменено свыше 32 предохранителей после кратковременных схлестов проводов.  

Работы по восстановлению электроснабжения велись всю ночь. К ликвидации последствий локальных технологических нарушений было привлечено 57 бригад филиала "Нижновэнерго": 241 специалист и 146 единиц спецтехники. Нарушения электроснабжения по основной сети отсутствуют, отрабатываются точечные заявки потребителей по сети 0,4 кВ. Подача электроэнергии социально значимым объектам осуществляется в штатном режиме. 

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти и муниципалитетов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.   

Энергетики обращают внимание жителей, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.   

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, круглосуточно).

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Теги:
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