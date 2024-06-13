Индия планирует наладить поставки картофеля и гранатов в Россию Экономика

Представители Россельхознадзора обсудили с министерством торговли Индии вопрос о поставках индийского картофеля и гранатов в Россию, сообщает РИА Новости.

"Индийская сторона заинтересована в расширении ассортимента ряда плодоовощной продукции, отправляемой на экспорт, в частности, картофеля и гранатов", - говорится в сообщении.

В соответствии с достигнутыми договоренностями ведомство ожидает от индийской стороны информацию о планируемых объемах экспорта картофеля и гранатов, местах выращивания и распространении карантинных объектов в стране, характерных для указанной продукции.

После этого диалог о расширении поставок индийской плодоовощной продукции в Россию продолжится.

Сейчас Россия импортирует из Индии виноград и изюм (с начала года этой продукции отгружено 14,7 тысячи тонн) сушеные овощи - 2,3 тысячи тонн, и бананы - 100 тонн. Также в значительных объемах осуществляются поставки табачного сырья и чая.

Напомним, Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию.