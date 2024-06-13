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ЦКБ им. Алексеева и завод им. Свердлова попали в санкционные списки Канады

14 июня 2024 15:12  [239] Общество

Фото: ЦКБ имени Алексеева

Правительство Канады расширило список санкций в отношении России, в перечень вошли физические и юридические лица, а также федеральные ведомства и службы. Обновлённые списки опубликовала пресс-служба канадского МИД.

Санкционные списки расширены до более 1600 граждан России и свыше 660 организаций. В них вошли и нижегородские предприятия: АО "ЦКБ по СПК им. Алексеева и завод им. Свердлова в Дзержинске. Кроме того, в списке упоминается нижегородская рок-певица Ольга Кормухина.

Ранее под санкции Канады попали ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел", авиастроительный завод "Сокол", Центр судебно-медицинской экспертизы ГУ МВД по Нижегородской области, завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове, арзамасский завод "Темп-Авиа".

В отношении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Канада ввела санкции ещё августе 2022 года.

Как сообщает телеканал "360", под санкции попали в том числе авиакомпания "Победа", ряд российских и региональных СМИ, а также легендарный хоккеист Владислав Третьяк, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и звёзды российской эстрады - Валерия, Филипп Киркоров, Шаман, Жасмин, Тимати, Александр Ф. Скляр, Чичерина и другие.

Попадание в санкционный список влечет за собой запрет на посещение Канады и заморозку активов на территории страны.

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Теги:
Санкции
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