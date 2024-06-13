Замена трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева - Белинского

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Подрядчик приступил к замене трамвайных путей в районе перекрестка улиц Белинского и Ванеева. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Согласно информации, уже стартовали подготовительные работы для последующего ремонта рельсового полотна по улице Белинского - на участке от улицы Киевской до улицы Ванеева.
В настоящее время рабочие производят демонтаж рельсошпальной решётки. Также выполнена установка временного ограждения зоны производства работ.
Напомним, что почти наполовину завершены работы по укладке трамвайных путей в районе Большой Печерской.
Ранее сообщалось, что площадь Сенную перекроют для замены трамвайных путей на полтора месяца.
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