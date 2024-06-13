Замена трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева - Белинского Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Подрядчик приступил к замене трамвайных путей в районе перекрестка улиц Белинского и Ванеева. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, уже стартовали подготовительные работы для последующего ремонта рельсового полотна по улице Белинского - на участке от улицы Киевской до улицы Ванеева.

В настоящее время рабочие производят демонтаж рельсошпальной решётки. Также выполнена установка временного ограждения зоны производства работ.

Напомним, что почти наполовину завершены работы по укладке трамвайных путей в районе Большой Печерской.

Ранее сообщалось, что площадь Сенную перекроют для замены трамвайных путей на полтора месяца.