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Площадь Сенную перекроют для замены трамвайных путей на полтора месяца

06 июня 2024 10:47  [246] Общество

Площадь Сенная будет перекрыта для замены трамвайных путей в период с конца июня по август. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Минтранс Нижегородской области.

По информации, предоставленной ООО "Экологические проекты", ограничение затронет перекрёсток улиц Большая Печерская и Максима Горького.

При этом на вопрос, предусмотрены ли альтернативные пути объезда, в ведомстве ответить пока затруднились.

Напомним, работы по замене рельсового полотна и контактной сети на городском кольце стартовали в начале апреле этого года.

Сейчас из-за ремонтных работ движение ограничено по улицам Пискунова, Большой Печерской и Максима Горького.

В ходе реконструкции планируется заменить 6 км 970 м путей. Работы синхронизированы с планами ресурсоснабжающих организаций по замене коммуникаций и с администрацией Нижнего Новгорода - в части ремонта дорожного покрытия. Ориентировочные сроки окончания работ - 4 квартал текущего года.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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