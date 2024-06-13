Подрядчик получил штраф в 2 млн рублей за сорванные сроки сдачи ФОКа в Ждановском

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Подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает прокуратура региона.
Установлено, что администрация Кстовского района заключила контракты с подрядной организацией по строительству ФОКа в поселке Ждановском и здания детсада в селе Большая Ельня. Объекты строились по нацпроектам "Образование" и "Демография" и должны были быть сданы до 1 сентября и до 1 ноября 2023 года соответственно.
Однако компания не успела достроить здания в срок. На фиру завели административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ).
В результате суд оштрафовал должностное лицо подрядной организации на сумму более 2,1 млн рублей.
В настоящее время по требованию прокуратуры ФОК и здание детского сада достроены, осуществляется приемка объектов для последующего ввода их в эксплуатацию.
Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.
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