ЖК "Дом у озера" в Канавинском районе достроят весной 2024 года Экономика

Фото: Алексей Чугунов

ЖК "Дом у озера" на улице Архангельской, 4 в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода планируется достроить в апреле 2024 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в инспекции госстройнадзора региона.

На момент очередной проверки, которая проводилась сотрудниками инспекции с 15 по 20 декабря 2023 года, на объекте была смонтирована кровля и частично установлены окна и двери.

"В настоящее время застройщик ООО "КАСКАД ИНВЕСТ СЗ" ведет монтаж внутренних и наружных инженерных коммуникаций. По результатам проверки каких-либо нарушений требований утвержденного проекта выявлено не было", - отметили в инспекции госстройнадзора Нижегородской области.

Пятнадцатиэтажный ЖК "Дом у озера" с техническим этажом планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

Напомним, строительство дома началось еще в 1990-е годы. В 2019 году планировалось, что ЖК "Дом у озера" будет достроен в течение трех лет. На тот момент его строительная готовность составляла 56%. В 2022 году прокуратура обязала застройщика законсервировать недострой.

Также напомним, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.