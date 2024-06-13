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Общество

Третий Съезд малых городов Нижегородской и Гродненской областей открылся в Семенове

14 июня 2024 18:54  [241] Общество

Фото: Олег Булыгин

В Семенове на III Съезде малых городов Нижегородской области и Гродненской области Республики Беларусь около 300 делегатов обсудят вопросы делового партнерства в агропромышленной сфере, деятельности органов местного управления, туризма, а также культуры и молодежной политики. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

"Наша область является пионером, первопроходцем в сфере межмуниципального сотрудничества разных стран. Для нас это и большая честь, и большая ответственность. Ведь быть первым – значит всегда держать очень высокую планку. Важно, что взаимодействие между Нижегородской областью Российской Федерации и Гродненской областью Республики Беларусь в полной мере отвечает приоритетам, над которыми мы работаем в рамках Союзного государства", - сказал на открытии съезда заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

Участников съезда приветствовал депутат Госдумы Артем Кавинов.

"От комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками приветствую белорусских гостей на нижегородской земле. Нижегородская северная глубинка и весь наш регион – удивительно творческий и самобытный! В каждом районе есть своя "изюминка". В этот раз для съезда выбрали самые интересные, самые яркие "жемчужины" региона, чтобы участники смогли перенять опыт и поделиться лучшими практиками", - сказал Артем Кавинов.

В этом году работа съезда пройдет по четырем направлениям: "Деятельность органов местного управления и самоуправления", "Молодежный парламентаризм и патриотическое воспитание", "Агропромышленный комплекс", "Туризм и народные художественные промыслы".

"У нас с Белоруссией очень крепкие экономические, культурные и образовательные связи. В этом году к работе по развитию перспективного сотрудничества мы подключили молодёжь. Программа третьего Съезда малых городов интересная, насыщенная, надеюсь, никого не оставит равнодушным", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Съезд приурочили к юбилейному XX Международному фестивалю народных художественных промыслов "Золотая хохлома" в Семенове, активными участниками которого станут белорусские предприятия и творческие коллективы. 

"В следующем году мы отметим 20-летие с момента подписания соглашения между правительством Нижегородской области и Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве" - напомнила председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта. 

Как сообщалось ранее, около 140 человек приедут в Семенов из Белоруссии на III Съезд малых городов.

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Теги:
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