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Общество

Юрий Шалабаев: "Нижний Новгород был и остается центром развития медицины федерального уровня"

16 июня 2024 10:00  [123] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое поздравление с Днем медицинского работника.

"Наверное, каждый согласится, что врач – это одна из самых благородных, важных и сложных профессий. С медиками связана вся наша жизнь – от первых минут появления на свет до глубокой старости. Они рядом с нами и в самые радостные моменты – такие как рождение наших детей, и в самые трудные времена. Несмотря ни на что, врачи, фельдшеры и медсестры спасают нас и дарят нам надежду", - отметил мэр.

"Нижний Новгород был и остается центром развития медицины федерального уровня. У нас работает исследовательский медицинский университет, наши ученые представляют разработки мирового уровня, в городских клиниках работают целые династии талантливых специалистов. И «мед» среди юных нижегородцев всегда пользуется огромной популярностью, хотя поступить и учиться там очень нелегко", - подчеркнул градоначальник

"Я хочу поблагодарить всех городских медиков за то, что учитесь и развиваетесь каждый день, блестяще проводите многочасовые операции,ежедневные приемы, с добротой и терпением относитесь к каждому пациенту. С праздником!" - сказал в заключение Юрий Шалабаев.

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Теги:
Медицина и здоровье Праздники Юрий Шалабаев
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