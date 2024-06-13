Нижегородские спортсмены завоевали первые награды на Играх БРИКС Спорт

Илья Иванов и Иван Кладов Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородские спортсмены в составе сборной России завоевали свои первые медали на "Спортивных играх стран БРИКС 2024". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

Медали высшего достоинства взяли гребец Илья Иванов (на дистанции 2000 метров в двойках без рулевого) и теннисистки Элизабет Абраамян и Влада Воронина, а "серебро" - у самбистки Софьи Цибровой.

Губернатор напомнил, что Нижегородскую область на играх БРИКС представляют более 30 спортсменов и тренеров в таких видах спорта как художественная гимнастика, бокс, настольный теннис, лёгкая атлетика, бадминтон, фехтование, плавание, самбо, спортивная борьба и гребля.

Напомним, пятые мультиспортивные Игры БРИКС открылись в Казани 13 июня и будут проходить до 23 июня. В них принимают участие более 4,7 тысячи спортсменов из около 90 стран. Всего будет разыграно более 380 комплектов наград почти по трём десяткам видов спорта.

После трёх соревновательных дней Россия лидирует в медальном зачёте с показателем 102 награды (55 золотых, 30 серебряных и 17 бронзовых). На втором месте Белоруссия (48 медалей), на третьем - Китай (17).