Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2024 13:21  [51] МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области 17 и 18 июня
17 июня 2024 12:41  [95] Часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня
17 июня 2024 12:13  [101] Глава АвтоВАЗа рассказал о результатах борьбы с дилерскими наценками
17 июня 2024 10:54  [134] Капремонт путепровода на Московском шоссе выполнен на 75%
17 июня 2024 10:39  [131] Горячая линия по вопросам трудоустройства в мэрию пройдёт в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 10:24  [132] Семейство яков из зоопарка "Лимпопо" пополнилось долгожданной малышкой
17 июня 2024 09:56  [162] Более 30 матросов-спасателей следят за безопасностью на пляжах Нижнего Новгорода
17 июня 2024 08:56  [400] Сильные дожди и похолодание до 18° ожидают нижегородцев на этой неделе
17 июня 2024 08:22  [302] Трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня
17 июня 2024 08:01  [173] Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов
Общество

Глава АвтоВАЗа рассказал о результатах борьбы с дилерскими наценками

17 июня 2024 12:13  [101] Общество

Фото: пресс-служба "АвтоВАЗ"

Официальные дилеры марки Lada не завышают цены на автомобили, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, как отмечает глава АвтоВАЗ Максим Соколов, дилеры могут предлагать к установке различное дополнительное оборудование, опции и аксессуары. 

Правом и задачей дилера Максим Соколов назвал предложение покупателю дополнительных услуг: от опций для автомобиля до страховых контрактов.

"Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны", - отметил глава автоконцерна.

Также стало известно, что во второй половине текущего года на Lada Vesta появятся новые опции, например, датчик дождя и подогрев заднего сиденья. Также в третьем квартале нынешнего года в Ижевске ожидается начало производства электрического Largus. 

Летом прошлого года АвтоВАЗ объявил о проверках, в том числе тайных, по факту завышения дилерами продажной цены автомобилей Lada за счёт предустановленного дополнительного оборудования. Дилерам-нарушителям предприятие обещало различные санкции : от уменьшения квот на поставки автомобилей до разрывов контрактов.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" презентовал гостям ПМЭФ новую LADA Iskra.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Цены
Поделиться:
Новости по теме
05 июня 2024 17:12  [537] "АвтоВАЗ" презентовал гостям ПМЭФ новую LADA Iskra
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph