Глава АвтоВАЗа рассказал о результатах борьбы с дилерскими наценками Общество

Фото: пресс-служба "АвтоВАЗ"

Официальные дилеры марки Lada не завышают цены на автомобили, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, как отмечает глава АвтоВАЗ Максим Соколов, дилеры могут предлагать к установке различное дополнительное оборудование, опции и аксессуары.

Правом и задачей дилера Максим Соколов назвал предложение покупателю дополнительных услуг: от опций для автомобиля до страховых контрактов.

"Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны", - отметил глава автоконцерна.

Также стало известно, что во второй половине текущего года на Lada Vesta появятся новые опции, например, датчик дождя и подогрев заднего сиденья. Также в третьем квартале нынешнего года в Ижевске ожидается начало производства электрического Largus.

Летом прошлого года АвтоВАЗ объявил о проверках, в том числе тайных, по факту завышения дилерами продажной цены автомобилей Lada за счёт предустановленного дополнительного оборудования. Дилерам-нарушителям предприятие обещало различные санкции : от уменьшения квот на поставки автомобилей до разрывов контрактов.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" презентовал гостям ПМЭФ новую LADA Iskra.