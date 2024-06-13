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Часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня

17 июня 2024 12:41  [96] Общество

Часть улиц в Дзержинске Нижегородской области оказалась под водой после сильного дождя, прошедшего 17 июня.

Как рассказали в администрации городского округа, всего в Дзержинске выпало 41,2 мм осадков, что составило 59% от месячной нормы.

В большинстве случаев ливневка с последствиями непогоды справлялась. На особо сложных участках проводится откачка воды, которая уже завершается.

Кроме того, коммунальные службы продолжают очищать улицы от упавших веток деревьев.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и похолодание до 18° ожидают нижегородцев на этой неделе.

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