Вратарь Артур Нигматуллин перешел из "Пари НН" в "Рубин"

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Вратарь нижегородского ФК "Пари НН" в межсезонье перешел в казанский "Рубин", сообщается на сайте fcnn.ru.
Экс-голкипер нижегородской футбольной команды отметил, что "Пари НН" стал для него дорогим за три минувших сезона.
"Мы через многое прошли вместе, защищая честь Нижнего Новгорода в премьер-лиге, и я очень рад, что в моей жизни был такой этап. Большое спасибо всем, кто верил в меня. Вы помогали мне становиться лучше. В "Пари НН" мне было очень комфортно. Хочу поблагодарить всех партнеров и тренеров, административный штаб и руководство. Желаю клубу развития, движения наверх. Друзья, сегодня я говорю вам до свидания. Спасибо за всё!", - сказал на прощание Артур Нигматуллин.
Напомним, что полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН".
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