Полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН" Спорт

Фото: fcnn.ru

Полузащитник Никита Ермаков подписал контракт с ФК "Пари НН".

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, в соответствии с условиями арендного соглашения активирована опция выкупа полузащитника Никита Ермакова у ЦСКА.

Срок действия контракта, заключенного с футболистом - до 10 июня 2028 года.



В этом сезоне Никита провел 14 матчей за нижегородскую команду – в Мир РПЛ и в переходных играх.

Напомним, что Никита Ермаков является обладателем Кубка России-2022/2023 и серебряным призером чемпионата страны-2022/2023 в составе армейцев. Спортсмен выступал за юношеские сборные России и за молодежную национальную команду.

Также сообщалось, что определились соперники ФК "Пари НН" в Кубке России.

Также сообщалось, что к началу июня нижегородцы и гости города оформили более 119 тысячи "Карт болельщика".

"Карта" оформляется один раз и остается в личном кабинете портала gosuslugi.ru. При входе на стадион пользователю достаточно отсканировать QR-код выбранного билета.

"За этот сезон мы помогли оформить "Карту болельщика" почти 32 тысячам граждан. Каждую домашнюю игру наши специалисты помогали с оформлением карт прямо на стадионе "Нижний Новгород" во временных окнах. Мы рады, что наша команда сохранила свое место в РПЛ! Будем ждать любителей футбола, у кого еще не появилась карта, в наших отделениях многофункциональных центров", - отметила директор уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

"Игровой сезон выдался очень напряженным и для команды, и для болельщиков. В свой день рождения клуб "Пари НН" одержал победу над "Арсеналом" и сохранил место в РПЛ. Четвертый сезон подряд "Пари НН" – в классе сильнейших. Такого результата в XXI веке не добивалась ни одна нижегородская команда. Все это – в том числе благодаря мощной поддержке наших болельщиков. Благодарим и ждем на трибунах стадиона "Нижний Новгород" в новом сезоне!" – заявил генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов.

(0+)