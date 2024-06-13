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Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды 17-18 июня

17 июня 2024 14:02  [151] Общество

Энергетики филиала "Нижновэнерго" готовятся к работе в условиях непогоды 17-18 июня и осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.     

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 278 бригад "Нижновэнерго": 932 специалиста и 389 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 238 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 6,6 МВт.    

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.    

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.   

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220.

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Теги:
Нижновэнерго Погода
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