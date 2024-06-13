Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2024 13:21  [60] МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области 17 и 18 июня
17 июня 2024 12:41  [97] Часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня
17 июня 2024 12:13  [103] Глава АвтоВАЗа рассказал о результатах борьбы с дилерскими наценками
17 июня 2024 10:54  [137] Капремонт путепровода на Московском шоссе выполнен на 75%
17 июня 2024 10:39  [135] Горячая линия по вопросам трудоустройства в мэрию пройдёт в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 10:24  [134] Семейство яков из зоопарка "Лимпопо" пополнилось долгожданной малышкой
17 июня 2024 09:56  [164] Более 30 матросов-спасателей следят за безопасностью на пляжах Нижнего Новгорода
17 июня 2024 08:56  [404] Сильные дожди и похолодание до 18° ожидают нижегородцев на этой неделе
17 июня 2024 08:22  [305] Трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня
17 июня 2024 08:01  [175] Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов
Общество

МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области 17 и 18 июня

17 июня 2024 13:21  [60] Общество

Синоптики снова предупредили об ухудшении погоды в Нижегородской области в ближайшие сутки. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, днём 17 июня локально по Нижнему Новгороду и области ожидаются сильные дожди. Такая погода сохранится и ночью 18 июня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В региональном ГУ МЧС порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу.

Напомним, что в Нижегородской области на этой неделе ожидается неустойчивая, с ливнями и грозами погода. В начале семидневки в регионе будет активничать черноморский циклон, который пришёл из Тавриды, а затем его выместит холодный атмосферный фронт. Таким образом, в первые дни столбики термометров покажут до +28°, а вот во второй половине недели температура опустится на 10 градусов.

Как сообщалось ранее, часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Прогноз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph