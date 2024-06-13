МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области 17 и 18 июня Общество

Синоптики снова предупредили об ухудшении погоды в Нижегородской области в ближайшие сутки. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, днём 17 июня локально по Нижнему Новгороду и области ожидаются сильные дожди. Такая погода сохранится и ночью 18 июня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

В региональном ГУ МЧС порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу.

Напомним, что в Нижегородской области на этой неделе ожидается неустойчивая, с ливнями и грозами погода. В начале семидневки в регионе будет активничать черноморский циклон, который пришёл из Тавриды, а затем его выместит холодный атмосферный фронт. Таким образом, в первые дни столбики термометров покажут до +28°, а вот во второй половине недели температура опустится на 10 градусов.

Как сообщалось ранее, часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня.