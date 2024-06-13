Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2024 16:31  [60] Более 50 общественных туалетов работают в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 16:14  [78] Эн+ начинает прием заявок на участие в стипендиальной программе
17 июня 2024 16:04  [92] Нижегородская область вошла в топ-3 по эффективности ведения лесного хозяйства
17 июня 2024 15:31  [102] Новое оборудование для выхаживания новорожденных появилось в НОДКБ
17 июня 2024 15:05  [140] Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода повысится с 1 июля
17 июня 2024 14:37  [116] Творческий конкурс для школьников "Моё Сормово" стартовал в Нижнем Новгороде
17 июня 2024 14:20  [147] Более полусотни жителей Москвы госпитализированы в тяжёлом состоянии с ботулизмом
17 июня 2024 14:02  [150] Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды 17-18 июня
17 июня 2024 13:21  [178] МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области 17 и 18 июня
17 июня 2024 12:41  [157] Часть улиц затопило в Дзержинске после дождя 17 июня
Общество

Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода повысится с 1 июля

17 июня 2024 15:05  [140] Общество

С 1 июля 2024 года в Нижнем Новгороде повысится стоимость проезда на автомобильном и городском электрическом транспорте. Как сообщили в пресс-службе облправительства, стоимость проезда вырастет на 5 рублей и составит 35 рублей при оплате "безналом" транспортной или банковской картой, а также 40 рублей при оплате за наличный расчёт.

Согласно информации, изменение стоимости инициировано организациями-перевозчиками, которые обратились в правительство региона с предложением об увеличении тарифов на проезд и документально обосновали свою позицию.

Основной причиной изменения цен на проезд в транспорте является инфляция. Предыдущее повышение состоялось ровно два года назад, за это время себестоимость перевозок пассажиров значительно возросла. Так, в рамках сдерживания оттока водителей средняя зарплата была увеличена на 30%. Кроме того, многократно выросли цены на запчасти и ремонтные материалы и другие расходники.

Рост цен на услуги, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, за два года составил 19%, а по итогам анализа и экспертизы предложений перевозчиков изменение цен на проезд составит в среднем 16,5%.

При этом для льготных категорий граждан стоимость проезда не изменится. Кроме того, не изменится стоимость проездных, которые записываются на транспортную карту. Повышается только разовая поездка в общественном транспорте.

В правительстве добавили, что речь идёт о регулируемых тарифах на трамваях, троллейбусах, электробусах и автобусах с литерой "А". Частные перевозчики вправе установить свой тариф.

Изменения пока затронут только Нижний Новгород. Но предложения по изменению стоимости проезда в правительство региона подали также Дзержинск, Бор и Балахна, экспертиза по ним ещё ведётся, поэтому повышения пока не будет.

Предложений об изменении стоимости междугородних маршрутов в правительство Нижегородской области не поступало, добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что тариф за проезд в Нижнем Новгороде в 35 рублей за одну поездку при безналичной оплате равен тарифу в большинстве городов-миллионников или даже ниже, чем в основной их части: в Самаре и Новосибирске - 35 руб., в Красноярске - 36 руб., в Перми – 37 руб., в Казани – 38 руб., в Ростове-на-Дону – 39 руб., в Краснодаре – 40 руб., в Уфе – 41 руб., в Санкт-Петербурге – 44 руб.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph