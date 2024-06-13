Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода повысится с 1 июля Общество

С 1 июля 2024 года в Нижнем Новгороде повысится стоимость проезда на автомобильном и городском электрическом транспорте. Как сообщили в пресс-службе облправительства, стоимость проезда вырастет на 5 рублей и составит 35 рублей при оплате "безналом" транспортной или банковской картой, а также 40 рублей при оплате за наличный расчёт.

Согласно информации, изменение стоимости инициировано организациями-перевозчиками, которые обратились в правительство региона с предложением об увеличении тарифов на проезд и документально обосновали свою позицию.

Основной причиной изменения цен на проезд в транспорте является инфляция. Предыдущее повышение состоялось ровно два года назад, за это время себестоимость перевозок пассажиров значительно возросла. Так, в рамках сдерживания оттока водителей средняя зарплата была увеличена на 30%. Кроме того, многократно выросли цены на запчасти и ремонтные материалы и другие расходники.

Рост цен на услуги, согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, за два года составил 19%, а по итогам анализа и экспертизы предложений перевозчиков изменение цен на проезд составит в среднем 16,5%.

При этом для льготных категорий граждан стоимость проезда не изменится. Кроме того, не изменится стоимость проездных, которые записываются на транспортную карту. Повышается только разовая поездка в общественном транспорте.

В правительстве добавили, что речь идёт о регулируемых тарифах на трамваях, троллейбусах, электробусах и автобусах с литерой "А". Частные перевозчики вправе установить свой тариф.

Изменения пока затронут только Нижний Новгород. Но предложения по изменению стоимости проезда в правительство региона подали также Дзержинск, Бор и Балахна, экспертиза по ним ещё ведётся, поэтому повышения пока не будет.

Предложений об изменении стоимости междугородних маршрутов в правительство Нижегородской области не поступало, добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что тариф за проезд в Нижнем Новгороде в 35 рублей за одну поездку при безналичной оплате равен тарифу в большинстве городов-миллионников или даже ниже, чем в основной их части: в Самаре и Новосибирске - 35 руб., в Красноярске - 36 руб., в Перми – 37 руб., в Казани – 38 руб., в Ростове-на-Дону – 39 руб., в Краснодаре – 40 руб., в Уфе – 41 руб., в Санкт-Петербурге – 44 руб.