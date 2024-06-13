Четыре нижегородца попали в реанимацию с диагнозом ботулизм Происшествия

Четверо нижегородцев попали в больницу с признаками ботулизма. Данную информацию подтверждает нижегородский Минздрав.

В ведомстве сообщили, что все пациенты находятся в отделении реанимации инфекционной больницы №2 Нижнего Новгорода. Одна пациентка 35 лет подключена к аппарату ИВЛ. По некоторым данным, все пострадавшие ели готовые обеды из магазина.

Причиной заражения ботулизмом может стать любая готовая еда, которая хранилась без доступа воздуха.

Как правило, болезнь проявляется внезапно, обычно через несколько часов после употребления зараженного продукта. Первыми признаками ботулизма являются головная боль, головокружение, слабость, бессонница, боль в животе, тошнота, рвота, а также чувство "замирания" сердца, сухость во рту, жажда.

Ранее сообщалось, что более полусотни жителей Москвы госпитализированы в тяжёлом состоянии с ботулизмом.