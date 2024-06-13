Новую трехэтажную гостиницу построили в Выксе

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Строительство трехэтажной гостиницы завершилось в Выксе в Нижегородской области. Об этом сообщается в группе инспекции госстройнадзора региона в Вконтакте.
Гостиница является частью индустриально-туристического парка "Баташев", проект был разработан и реализован ОМК.
Отель включает в себя 48 стандартных двухместных номеров.
"На первом этаже будут расположены служебные, технологические и технические помещения, а на втором и третьем этажах - номера. В здании отеля также находится кафе с панорамным видом на набережную Верхне-Выксунского пруда", - говорится в сообщении.
Посетить кафе смогут как гости отеля, так и все желающие.
Первых клиентов гостиница планирует принять уже в июле, когда в Выксе пройдет масштабный "Выкса-фестиваль".
Напомним, гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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