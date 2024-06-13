Продажу энергетиков детям запретят в России с 1 сентября 2024 года Общество

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Госдума РФ на пленарном заседании 18 июня приняла в первом чтении законопроект, который полностью запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, уже с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, документ внесён группой депутатов из всех фракций. Также под запретом окажется реализация тонизирующих напитков в таре более 500 мл.

Государственный надзор за соблюдением указанных требований будет осуществлять Роспотребнадзор.

Отмечается, что юридические лица, в также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям. За основу при разработке этих изменений предлагается взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.

"У всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе", – отметил Вячеслав Володин.

Более того, при обсуждении данного законопроекта, спикер предложил запретить продажу и употребление энергетиков в стенах Госдумы.

"Если хочешь что-то изменить, начни с себя. Есть предложение, давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнём с себя", - заявил он.

Психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью телеканалу "360"отметил, что состав энергетических напитков может сформировать зависимость у детей. По его словам, сочетание кофе, гуараны, витаминов и сахара приводит к большому выброса серотонина в мозг, и впоследствии он начинает требовать все больше и больше. Специалист добавил, что чрезмерное употребление энергетиков приводит к тахикардии, головокружению и нарушению координации в движениях.