Полковнику нижегородской полиции Виктору Бортожинову присвоено звание генерал-майор Общество

Полковнику полиции Виктору Бортожинову указом Президента России присвоено звание генерал-майор полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев 18 июня в торжественной обстановке поздравил своего заместителя с присвоением специального звания высшего начальствующего состава.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОВД в Нижнем Новгороде получили награды ко Дню России.