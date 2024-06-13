Полковнику нижегородской полиции Виктору Бортожинову присвоено звание генерал-майор

Полковнику полиции Виктору Бортожинову указом Президента России присвоено звание генерал-майор полиции.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев 18 июня в торжественной обстановке поздравил своего заместителя с присвоением специального звания высшего начальствующего состава.
Ранее сообщалось, что сотрудники ОВД в Нижнем Новгороде получили награды ко Дню России.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+