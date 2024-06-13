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Общество

Полковнику нижегородской полиции Виктору Бортожинову присвоено звание генерал-майор

18 июня 2024 16:38  [97] Общество

Полковнику полиции Виктору Бортожинову указом Президента России присвоено звание генерал-майор полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев 18 июня в торжественной обстановке поздравил своего заместителя с присвоением специального звания высшего начальствующего состава.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОВД в Нижнем Новгороде получили награды ко Дню России.

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Теги:
Звание МВД
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