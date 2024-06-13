Почти 1% озимых погибли после весенних холодов в Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.
По данным регионального минсельхоза, общая сумма ущерба составила около 48 млн рублей.
Всего в регионе за апрель-май отмечены сразу несколько опасных агрометеорологических явлений, таких как переувлажнение почвы, вымокание озимых культур и заморозки.
Кроме того, пострадали яблони и смородина, на площади 39 га.
Предполагается, что часть убытков нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют из бюджета региона.
Ранее сообщалось, что посевная кампания-2024 завершилась в Нижегородской области.
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