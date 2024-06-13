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Общество

Почти 1% озимых погибли после весенних холодов в Нижегородской области

19 июня 2024 07:16  [3] Общество

Почти 1% озимых погибли после весенних холодов в Нижегородской области, сообщает НТА-Приволжье.

По данным регионального минсельхоза, общая сумма ущерба составила около 48 млн рублей.

Всего в регионе за апрель-май отмечены сразу несколько опасных агрометеорологических явлений, таких как переувлажнение почвы, вымокание озимых культур и заморозки.

Кроме того, пострадали яблони и смородина, на площади 39 га.

Предполагается, что часть убытков нижегородским сельхозпроизводителям компенсируют из бюджета региона.

Ранее сообщалось, что посевная кампания-2024 завершилась в Нижегородской области.

 

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Теги:
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