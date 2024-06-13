Нижегородский завод на 18% увеличит производство благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Арзамасское ООО "Литейно-механический завод "Старт" внедряет инструменты нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Эксперты регионального центра компетенций провели анализ работы производства. Предприятие занимается литьем цветных металлов под давлением, а также пластмасс, механообработкой и сборкой готовых изделий.

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, у завода был запрос на снижение себестоимости производства и увеличение конкурентоспособности этого товара.

"По предварительным прогнозам экспертов, через три месяца время протекания процесса изготовления продукции на пилотном потоке снизится не менее чем на 18 процентов", - рассказал Максим Черкасов.

По итогам аудита на заводе выявили 17 "узких" мест, среди которых ожидание транспортировки деталей к участку упаковки, излишние перемещения, потеря времени на поиск сопроводительной документации. Также эксперты центра компетенций обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании и подготовили внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно проводить обучение персонала основам бережливого производства.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель автохимии увеличил выработку на 56% благодаря нацпроекту.