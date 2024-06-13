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Экономика

Туристический налог в регионах может стать дополнительным источником дохода

19 июня 2024 09:36  [77] Экономика

Туристический сбор в российских регионах может стать дополнительным источником дохода местных бюджетов.

Как сообщает ТАСС, сенаторы Совета Федерации рекомендовали Правительству РФ подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Речь, в частности, идет о регионах, где вводится туристический сбор. При этом доходы от туризма не станут учитываться в определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности конкретного субъекта РФ.

Кроме того, сенаторы также рекомендуют кабмину при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов рассмотреть вопрос об индексации объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (имеется в виду фактический уровень инфляции, а не прогнозный).

Ранее сообщалось, что турпоток в Нижегородскую область увеличился почти на 8%.

 

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Теги:
Доходы Налоги Туризм
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