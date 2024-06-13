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Экономика

Владимир Путин: изменения по налогам планируется принять в августе 2024 года

18 июня 2024 14:12  [122] Экономика

Фото: с сайта kremlin.ru

Корректировку налоговой системы примут до конца лета. Как сообщает РИА Новости, об этом президент Владимир Путин рассказал на встрече с жителями Дальнего Востока.

"Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", — сказал Владимир Путин.

Президент уточнил, что по расчетам Минфина, повышение НДФЛ коснется не более, чем 3,2% налогоплательщиков.

В конце мая Минфин опубликовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц, после чего правительство РФ эти предложения одобрило.

Новая система будет пятиступенчатой. Базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 млн рублей. При повышении доходов, ставка будет постепенно расти до максимальных 22%, при условии что гражданин зарабатывает больше 50 млн рублей в год.

Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения. Отмечается, что нововведения не коснутся участников СВО и самозанятых. Помимо этого, предлагаются и другие новации. Например, повысить ставку налога на прибыль с 20% до 25%, но для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, предусмотрен федеральный инвестиционный вычет.

По подсчетам, произведенным на основании данных Минфина, дополнительные доходы бюджетной системы России от предлагаемых налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить порядка 17,8 трлн рублей. Полученные средства будут направлены на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, а также финансирование национальных проектов.

Ранее сообщалось, что российские семьи смогут получать "налоговую выплату" с 2026 года.

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Теги:
Владимир Путин Налоги
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