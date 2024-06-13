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Спорт

Несколько детских спортобъектов открылись в Дзержинске

19 июня 2024 14:45  [58] Спорт

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин и глава Дзержинска Иван Носков осмотрели новые детские спортивные объекты, построенные на территории городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Как подчеркнул спикер регионального парламента, программа строительства школьных стадионов в Дзержинске развивается успешно. Ремонтируются спортзалы, приобретается современное оборудование.

"В этом году в детсадах Дзержинска появится не менее 5 футбольных полей. Но нужно запускать и большую программу по поведению в порядок территорий детских садиков и школ. Обсуждали этот вопрос с главой города. Такая программа нужна не только в городе химиков, но и на уровне области", - отметил Евгений Люлин.

Иван Носков рассказал о проекте "Школьный стадион 2.0". По его словам, при поддержке депутатов и ФК "Химик" футболом активно занимаются как в школах города, так и в детских садах.

Ранее сообщалось, что школа на улице Клюквина в Дзержинске будет носить имя Героя Советского Союза Александра Молева.

 

 

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Теги:
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