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Арестована экс-управляющая нижегородского отделения модельного агентства

19 июня 2024 16:25  [156] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Экс-управляющая нижегородского отделения модельного агентства, чьи сотрудники стали фигурантами дела о мошенничестве, арестована. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В рамках ранее возбуждённого уголовного дела, следователи установили 80 пострадавших от действий злоумышленников.

Напомним, указанное модельное агентство имело офисы в более чем 10 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде и Москве. Организаторы и участники группы позиционировали себя в соцсетях как профессионалов по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих, SMM-специалистов, а также гарантировали дальнейшее трудоустройство клиентов. 

Заинтересованные нижегородцы проходили собеседование и фотокастинг, после чего получали уведомление о приёме на обучение и сообщение о перспективах продвижения в медиасфере. Для начала карьеры необходимо было пройти несколько платных онлайн-курсов стоимостью от 50 до 200 тысяч рублей. 

В декабре прошлого гола было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В настоящее время 21-летней бывшей руководительнице нижегородского филиала предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, уточнили в МВД. 

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Теги:
Мошенничество
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