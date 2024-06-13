Четыре довоенных аварийных дома изымают для расселения в Приокском районе Общество

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Четыре аварийных дома планируется изъять для расселения и сноса на проспекте Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Двухэтажные деревянные дома № 132, 134, 138 и 140, расположенные вдоль Гагарина от остановки "Батумская" до остановки "администрация Приокского района", были построены в 1930 году. В них расположено 16, 10, 13 и 19 квартир соответственно.

Все четыре многоквартирных дома были признаны аварийными и подлежащими сносу в 2020 году.

Кроме того, планируется изъять для расселения и сноса аварийный деревянный двухэтажный дом № 11 по улице Пятигорской. В многоквартирном доме 1930 года постройки расположено 12 жилых помещений.

Департаменту строительства и капремонта Нижнего Новгорода предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее владельцам.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.