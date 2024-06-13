Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы оползня под нижегородской канаткой Общество

Фото: Алексей Чугунов

Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы оползня на склоне Кошелевского оврага под канатной дорогой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Управлению инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода поручили выступить муниципальным заказчиком на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий оползня и организации поверхностного стока на склоне оврага.

В свою очередь городское управление по делам ГО и ЧС должно организовать мониторинг выполнения работ по предупреждению чрезвычайной ситуации в границах оврага.

"Городской департамент благоустройства планирует выделить средства на ликвидацию последствий оползня и организацию поверхностного стока на склоне Кошелевского оврага в 2024 году", - говорится в сообщении.

Напомним, почти 60 млн рублей направят на защиту от оползней в Нижнем Новгороде в 2024 году.