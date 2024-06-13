Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июня 2024 19:13  [51] Нижегородские разработки для бойцов в зоне СВО представили на выставке "Россия"
19 июня 2024 19:04  [72] Около 1,3 млрд рублей выделено на капремонт фасадов домов в Нижегородской области
19 июня 2024 18:47  [91] Ярмарка трудоустройства "Работа России" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 июня
19 июня 2024 18:17  [102] Нижегородка заплатит штраф в 2,4 млн рублей за нелегальную свалку в Анкудиновке
19 июня 2024 17:58  [106] Водителям старше 70 лет могут запретить садиться за руль
19 июня 2024 17:46  [126] Режим повышенной готовности ввели из-за угрозы оползня под нижегородской канаткой
19 июня 2024 17:03  [124] "Волгаэнерго" приступило к ремонту тепловых сетей в Автозаводском районе
19 июня 2024 16:55  [130] Парковку около электрозаправочных станций ограничат в Нижнем Новгороде
19 июня 2024 16:41  [140] Четыре довоенных аварийных дома изымают для расселения в Приокском районе
19 июня 2024 15:49  [159] Дальнобойщика с поддельными правами задержали на трассе в Нижегородской области
Общество

Водителям старше 70 лет могут запретить садиться за руль

19 июня 2024 17:58  [106] Общество

Представители Общероссийского общественного движения "Ветераны России" выступили с инициативой ввести возрастное ограничение для водителей и запретить садиться за руль людям старше 70 лет. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, предложено ввести верхнюю возрастную планку для водителей по медицинским показателям.

Согласно информации, поводом для даткой инициативы стало недавнее ДТП под Санкт-Петербургом, когда 86-летний мужчина повернул на "встречку" и врезался в другой автомобиль. В той аварии пострадал только сам пожилой водитель - он погиб.

Председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов напомнил, что в стране есть только нижний возрастной порог, поэтому нужно разработать нормы, которые бы ввели и "верхнюю планку".

Как пояснили авторы идеи, с возрастом у людей ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция, потому для водителей пожилого возраста нужны внеочередные, более частые и строгие медицинские осмотры. Это позволит сократить количество аварий с участием пожилых водителей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Ветераны Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2024 14:36  [297] Госдума исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph