Водителям старше 70 лет могут запретить садиться за руль Общество

Представители Общероссийского общественного движения "Ветераны России" выступили с инициативой ввести возрастное ограничение для водителей и запретить садиться за руль людям старше 70 лет. Об этом сообщает телеканал "360".

В частности, предложено ввести верхнюю возрастную планку для водителей по медицинским показателям.

Согласно информации, поводом для даткой инициативы стало недавнее ДТП под Санкт-Петербургом, когда 86-летний мужчина повернул на "встречку" и врезался в другой автомобиль. В той аварии пострадал только сам пожилой водитель - он погиб.

Председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов напомнил, что в стране есть только нижний возрастной порог, поэтому нужно разработать нормы, которые бы ввели и "верхнюю планку".

Как пояснили авторы идеи, с возрастом у людей ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция, потому для водителей пожилого возраста нужны внеочередные, более частые и строгие медицинские осмотры. Это позволит сократить количество аварий с участием пожилых водителей.