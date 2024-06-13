Госдума исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто Общество

Фото: с сайта Госдумы РФ

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном, чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка документов, обязательных для регистрации транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

С данной инициативой, напомним, выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв. Он предложил убрать из закона обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Это относится как к постановке транспорта на государственный учёт, так и к случаям регистрации, связанным со сменой владельца авто.

Документ предполагает возможность водителей при продаже сразу снимать машину с учёта в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Законопроектом также предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, которое было снято с госучёта. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учёта.

Напомним, что ранее Госдума РФ приняла законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.