Нижегородские разработки для бойцов в зоне СВО представили на выставке "Россия"

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Нижегородская область представила на на выставке-форуме "Россия" в Москве разработки, помогающие бойцам в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.
На нижегородском стенде были продемонстрированы дроны и системы борьбы с ними, экипировка, маскировка, предметы быта и сухие наборы для питания.
Кроме того, рассказал губернатор, было выставлено более 20 образцов к двухлетию фонда Народного фронта "Всё для Победы".
С нижегородскими разработками ознакомились важные гости площадки: Сергей Кириенко, Алексей Дюмин, Юнус-Бек Евкуров, Александр Осадчук.
Кроме того, среди экспонатов были представлены изделия, которые уже используются на СВО: FPV-дроны, ударные дроны и дроны-бомбардировщики, дульные тормозные комплексы.
"Всё для фронта, всё для Победы!" - подчеркнул Глеб Никитин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжает увеличивать объемы производства материально-технических ресурсов для нужд специальной военной операции. Он потребовал сосредоточить внимание на увеличении производства на предприятиях, которые выпускают компоненты для средств поражения.
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